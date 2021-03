Vaccini, l'Europa spera sulle scorte americane (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ‘piano B’ di fare da soli senza l’Ue anche su Sputnik, dopo che l’Ema avrà autorizzato il vaccino russo, è sempre lì sul tavolo, posizionato per bene da Angela Merkel e Mario Draghi venerdì scorso. Ma, in vista del Consiglio Europeo in videoconferenza giovedì e venerdì prossimi, l’Unione Europea si sforza di trovare una strada comune: guardando a ovest. Il tentativo è di capire se si riesce a ottenere che Gran Bretagna e Usa esportino in Europa le dosi di cui il vecchio continente ha tanto bisogno. Anche in questo caso c’è una pistola sul tavolo: l’irrigidimento degli export dall’Ue. Braccio di ferro con Londra La minaccia agita particolarmente Boris Johnson, che nel weekend ha parlato con Emmanuel Macron, Merkel e altri leader europei per scongiurare il blocco degli export verso il Regno Unito. Il premier britannico sa di poter far leva sulla riluttanza di molti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ‘piano B’ di fare da soli senza l’Ue anche su Sputnik, dopo che l’Ema avrà autorizzato il vaccino russo, è sempre lì sul tavolo, posizionato per bene da Angela Merkel e Mario Draghi venerdì scorso. Ma, in vista del Consiglio Europeo in videoconferenza giovedì e venerdì prossimi, l’Unione Europea si sforza di trovare una strada comune: guardando a ovest. Il tentativo è di capire se si riesce a ottenere che Gran Bretagna e Usa esportino inle dosi di cui il vecchio continente ha tanto bisogno. Anche in questo caso c’è una pistola sul tavolo: l’irrigidimento degli export dall’Ue. Braccio di ferro con Londra La minaccia agita particolarmente Boris Johnson, che nel weekend ha parlato con Emmanuel Macron, Merkel e altri leader europei per scongiurare il blocco degli export verso il Regno Unito. Il premier britannico sa di poter far leva sulla riluttanza di molti ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, Breton: “L’Europa raggiungerà l’immunità di gregge per il 14 luglio e non avrà bisogno di Sputnik” - Agenzia_Ansa : Sullo Sputnik 'la porta non è chiusa per sempre, dipenderà dalle circostanze'. Così il portavoce della Commissione… - LegaSalvini : Questa Europa non è in grado di tutelarci così com'è, e lo abbiamo visto con i vaccini. Non sono accettabili tutti… - borrillo62 : Vaccini, l'Europa spera sulle scorte americane | HuffPost Life - borrillo62 : RT @mikid67: Vaccini, l'Europa spera sulle scorte americane -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Europa Vaccini, l'Europa spera sulle scorte americane Finora non è affatto chiaro se queste fiale verranno spedite ai paesi poveri, rimasti praticamente fuori dalla spartizione dei vaccini tra gli Stati del mondo sviluppato, oppure in Europa. L'...

Sputnik, Putin: 'La Ue non lo vuole? Difende interessi, non persone'. Michel: rispetti diritti e liberi Navalny In tema di vaccini, nuove rassicurazioni su quello prodotto da AstraZeneca sono arrivate da una ...di sicurezza sui coaguli di sangue come quelli che hanno portato allo stop temporaneo in Europa. Anche ...

Vaccini: Breton, obiettivo è l'immunità in Europa a giugno ANSA Nuova Europa Vaccini, l'Europa spera sulle scorte americane La minaccia agita particolarmente Boris Johnson, che nel weekend ha parlato con Emmanuel Macron, Merkel e altri leader europei per scongiurare il blocco degli export verso il Regno Unito. Il premier b ...

Inghilterra: 17 morti nelle ultime 24 ore. Una dose di vaccino per 28 milioni di persone Londra - La campagna vaccinale in Gran Bretagna continua a correre e i risultati iniziano a vedersi sull'andamento dei contagi e dei decessi. Oltremanica oltre la metà dei cittadini ha ricevuto la pri ...

Finora non è affatto chiaro se queste fiale verranno spedite ai paesi poveri, rimasti praticamente fuori dalla spartizione deitra gli Stati del mondo sviluppato, oppure in. L'...In tema di, nuove rassicurazioni su quello prodotto da AstraZeneca sono arrivate da una ...di sicurezza sui coaguli di sangue come quelli che hanno portato allo stop temporaneo in. Anche ...La minaccia agita particolarmente Boris Johnson, che nel weekend ha parlato con Emmanuel Macron, Merkel e altri leader europei per scongiurare il blocco degli export verso il Regno Unito. Il premier b ...Londra - La campagna vaccinale in Gran Bretagna continua a correre e i risultati iniziano a vedersi sull'andamento dei contagi e dei decessi. Oltremanica oltre la metà dei cittadini ha ricevuto la pri ...