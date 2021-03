Uomini e donne, l’abbandono di Gero e le altre news di oggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Sorpresa nel primo appuntamento settimanale di Uomini e donne andato in onda oggi 22 marzo. Il cavaliere del Trono Over Gero Natale ha abbandonato il programma, lasciando l’amaro in bocca a Samantha e Lara. Massimiliano invece ha realizzato due esterne entrambe molto belle. Ma vediamo nel dettaglio tutto ciò che è accaduto oggi pomeriggio. l’abbandono di Gero Gero annuncia di voler abbandonare il programma. Il cavaliere non si sente pronto a ricercare l’amore in TV, ancora scottato da una relazione precedente. Samantha rimane delusa da Gero e gli rinfaccia di non averglielo detto già la scorsa volta. Lara ha confidato che Gero avrebbe detto di essere uscito con la tronista solo per cortesia. Da qui ne è nata una ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Sorpresa nel primo appuntamento settimanale diandato in onda22 marzo. Il cavaliere del Trono OverNatale ha abbandonato il programma, lasciando l’amaro in bocca a Samantha e Lara. Massimiliano invece ha realizzato due esterne entrambe molto belle. Ma vediamo nel dettaglio tutto ciò che è accadutopomeriggio.diannuncia di voler abbandonare il programma. Il cavaliere non si sente pronto a ricercare l’amore in TV, ancora scottato da una relazione precedente. Samantha rimane delusa dae gli rinfaccia di non averglielo detto già la scorsa volta. Lara ha confidato cheavrebbe detto di essere uscito con la tronista solo per cortesia. Da qui ne è nata una ...

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - RobyGiotto : @MaryP67861947 @SuperSele77 Non è un errore, sono le donne che hanno account così. Gli uomini sono peggio, basta ch… - Tere_92_ : RT @cimdrp: Chissà dove sono gli uomini che dicono che due ragazzi non dovrebbero baciarsi in pubblico perché non sono un bell’esempio per… -