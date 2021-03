Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, 26enne aggredita a coltellate mentre passeggia: grave #Treviso - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Treviso, 26enne aggredita a coltellate mentre passeggia: grave #Treviso - ilriformista : L'aggressione a Marocco di Mogliano, in provincia di Treviso - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Treviso, 26enne aggredita a coltellate mentre passeggia: grave #Treviso - alexfoti : RT @MediasetTgcom24: Treviso, 26enne aggredita a coltellate mentre passeggia: grave #Treviso -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso 26enne

Il Riformista

commenta A Mogliano Veneto, nel Trevigiano, un ragazzo in bicicletta ha aggredito unache stava passeggiando, colpendola con diverse coltellate. La giovane è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Il presunto autore dell'aggressione è stato bloccato dai carabinieri.... ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato con l'elicottero dei soccorsi diall'... Purtroppo il Suem ha dovuto dichiarare la morte della. La polizia locale di Caorle ha ...A Mogliano Veneto, nel Trevigiano, un ragazzo in bicicletta ha aggredito una 26enne che stava passeggiando, colpendola con diverse coltellate. La giovane è stata trasportata in gravi condizioni in osp ...BASKETDalla laurea in Scienze Alimentari a una notte da eroe in campionato: è la settimana di Giovanni Vildera, 26enne pivot determinante per il successo di Treviso contro la Fortitudo ...