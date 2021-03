Thierry Breton: immunità di gregge in Ue il 14 luglio, Sputnik non ci serve (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Unione europea “non avrà assolutamente bisogno del vaccino russo Sputnik”. Ad assicurarlo è il commissario europeo incaricato della campagna vaccinale, Thierry Breton. Bisogna dare “priorità ai vaccini prodotti sul territorio europeo”, ha aggiunto spiegando che “l’Europa è ora il continente che produce più vaccini” e che le dosi “non ci mancheranno, saranno pronte molto rapidamente”, per raggiungere l’auspicato obiettivo dell’immunità nei 27 “entro il mese di giugno”. Le parole del commissario dallo schermo del tg delle 20 di Tf1, il più visto in Francia, vogliono rassicurare una popolazione ancora frastornata dalle incertezze della settimana appena conclusa su AstraZeneca, ma suonano anche come una risposta indiretta a chi in Europa - a cominciare dalla cancelliera Angela Merkel, che ha trovato d’accordo anche il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Unione europea “non avrà assolutamente bisogno del vaccino russo”. Ad assicurarlo è il commissario europeo incaricato della campagna vaccinale,. Bisogna dare “priorità ai vaccini prodotti sul territorio europeo”, ha aggiunto spiegando che “l’Europa è ora il continente che produce più vaccini” e che le dosi “non ci mancheranno, saranno pronte molto rapidamente”, per raggiungere l’auspicato obiettivo dell’nei 27 “entro il mese di giugno”. Le parole del commissario dallo schermo del tg delle 20 di Tf1, il più visto in Francia, vogliono rassicurare una popolazione ancora frastornata dalle incertezze della settimana appena conclusa su AstraZeneca, ma suonano anche come una risposta indiretta a chi in Europa - a cominciare dalla cancelliera Angela Merkel, che ha trovato d’accordo anche il ...

