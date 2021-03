Scontro Osimhen e Mancini: perché Victor si è infuriato così tanto (Di lunedì 22 marzo 2021) Splendida partita quella di ieri sera allo Stadio Olimpico tra Roma e Napoli, che ha visto la compagine partenopea impors per 2-0 grazie alla doppietta di Dries Mertens. I giallorossi guidati dal tecnico Paulo Fonseca sono apparsi un po’ sottotono, complice probabilmente il turno infrasettimanale che li ha visti impegnati nel match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. D’altro canto, gli azzurri di mister Gennaro Gattuso hanno messo in campo cuore, grinta e tanta voglia di conquistare tre punti fondamentali per la conquista di un posto in classifica che valga la qualificazione in Champions League. Attualmente i partenopei occupano la quinta posizione a quota 53 punti, mentre i capitolini seguono al sesto posto con 50 punti. Una partita bella sotto alcuni punti di vista, molto combattuta e talvolta anche ‘cattiva’: è proprio su quest’ultimo aspetto che vogliamo soffermarci ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Splendida partita quella di ieri sera allo Stadio Olimpico tra Roma e Napoli, che ha visto la compagine partenopea impors per 2-0 grazie alla doppietta di Dries Mertens. I giallorossi guidati dal tecnico Paulo Fonseca sono apparsi un po’ sottotono, complice probabilmente il turno infrasettimanale che li ha visti impegnati nel match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. D’altro canto, gli azzurri di mister Gennaro Gattuso hanno messo in campo cuore, grinta e tanta voglia di conquistare tre punti fondamentali per la conquista di un posto in classifica che valga la qualificazione in Champions League. Attualmente i partenopei occupano la quinta posizione a quota 53 punti, mentre i capitolini seguono al sesto posto con 50 punti. Una partita bella sotto alcuni punti di vista, molto combattuta e talvolta anche ‘cattiva’: è proprio su quest’ultimo aspetto che vogliamo soffermarci ...

