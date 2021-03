Sci | Brignone quarta in Coppa del Mondo | “Ci vuole cambiamento nella mia testa | altrimenti non so se mi rivedrete il prossimo anno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ladeldi sci si è chiusa con due medaglie di legno per gli italiani: sia Federicache Alex Vinatzer sono arrivati quarti, ad un passo dal podio. Le montagne di Lenzerheide, in Svizzera, hmesso in grande difficoltà la sciatrice milanese; al termine della gara – forse a causa della profonda insoddisfazione per l’intera stagione – ha anche paventato la possibilità di ritirarsi. La delusione è arrivata al termine di uno slalom gigante che ha visto il successo della giovanissima neozelandese Alice Robinson, 19 anni e al terzo successo in. Sul podio anche Mikaela Shiffrin, seconda e al suo 105esimo podio in carriera e la slovena Meta Hrovat, arrivata terza. L’annata diè stata difficile, ed ormai a 30 anni si è detta felice della fine della ...