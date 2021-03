Regno Unito, si allargano le proteste contro gli abusi in divisa: scontri a Bristol – Il video (Di lunedì 22 marzo 2021) In Inghilterra si allargano le manifestazioni contro gli abusi in divisa del movimento Kill the Bill, gruppo nato dopo la repressione degli agenti al sit-in pacifico in memoria di Sarah Everard, la 33enne rapita a Londra e trovata morta nel Kent. Dopo gli scontri nella capitale inglese tra agenti di polizia e manifestanti, che si erano riuniti per protestare contro la legge che aumenterebbe i poteri degli agenti durante gli eventi pubblici, il dissenso tocca anche Bristol, dove si sono verificate tensioni. Gli scontri hanno provocato il ferimento di due agenti, ricoverati in ospedale per fratture multiple e lesioni alle costole. Domenica 21 marzo, infatti, nella città della regione del Somerset, decine di persone hanno dato fuoco ad alcuni mezzi ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) In Inghilterra sile manifestazionigliindel movimento Kill the Bill, gruppo nato dopo la repressione degli agenti al sit-in pacifico in memoria di Sarah Everard, la 33enne rapita a Londra e trovata morta nel Kent. Dopo glinella capitale inglese tra agenti di polizia e manifestanti, che si erano riuniti per protestarela legge che aumenterebbe i poteri degli agenti durante gli eventi pubblici, il dissenso tocca anche, dove si sono verificate tensioni. Glihanno provocato il ferimento di due agenti, ricoverati in ospedale per fratture multiple e lesioni alle costole. Domenica 21 marzo, infatti, nella città della regione del Somerset, decine di persone hanno dato fuoco ad alcuni mezzi ...

