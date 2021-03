Più belle con gli ormoni in equilibrio

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il ciclo mestruale non è solo un fattore naturale che, nella vita di una donna, succede e basta. È una situazione più complessa che richiede una gestione consapevole per impattare il meno possibile sul benessere femminile. Gli ormoni e il loro flusso, infatti, influenzano molti aspetti della salute e possono essere la causa di disturbi psicofisici. L’ascolto di se stessi, il movimento e l’alimentazione permettono di vivere in pace con i propri ormoni, di sentirsi meglio e di godere di quella luce naturale che arriva da dentro e che dona alla pelle una radiosità sana. Solo quando gli ormoni sono in equilibrio il corpo funziona bene.