Napoli | De Laurentiis beffa Gattuso | nome a sorpresa per la successione

Advertising

sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Vanacore per la scomparsa di… - NapoliceI : CdS-De Laurentiis, tweet a sorpresa per Gattuso dopo Roma-Napoli - infoitsport : Napoli, De Laurentiis su Twitter: 'Bravo Gattuso e brava tutta la squadra' - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli, il #Tweet di De Laurentiis. 'Bravi #Gattuso e tutta la squadra' -… - SkySport : Napoli, De Laurentiis su Twitter: 'Bravo Gattuso e brava tutta la squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

... ma la novità, riportata da 'La Gazzetta dello Sport', è che De, che stima anche la ... Per Gattuso si tratterebbe di una vera e propria beffa , visto che il suoha disputato le ...Per questo motivo, Aurelio Deha voluto complimentarsi per quanto fatto nell'ultimo periodo. 'Bravo Gattuso . Brava tutta la squadra. Avanti così! ForzaSempre' ha scritto il ...La questione rinnovo Simone Inzaghi sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Il momento di decidere è giunto. La vittoria di Udine tiene a galla le speranze Champions per una La ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pubblicato, attraverso il proprio profilo Twitter, un messaggio per Gattuso e per la squadra azzurra dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma per 2 ...