Molfetta piange la più giovane vittima di Covid: “Non aveva altre patologie” (Di lunedì 22 marzo 2021) A Molfetta, in provincia di Bari, si piange la più giovane vittima del Covid. Il sindaco: “Non aveva altre patologie”. Il cordoglio sui social Anna Scardigno (Facebook)Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha espresso il suo dolore per la più giovane vittima di Covid, Anna. Il primo cittadino ha scritto: “Non aveva altre patologie”, ricordando come quella del Covid sia una battaglia che tutti sono chiamati a combattere, non solo gli anziani o chi soffre di patologie pregresse. “Non è giusto”, ha continuato il Sindaco Minervini nel suo messaggio di cordoglio. A lui si è unito il dolore di tutta la ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) A, in provincia di Bari, sila piùdel. Il sindaco: “Non”. Il cordoglio sui social Anna Scardigno (Facebook)Il sindaco di, Tommaso Minervini, ha espresso il suo dolore per la piùdi, Anna. Il primo cittadino ha scritto: “Non”, ricordando come quella delsia una battaglia che tutti sono chiamati a combattere, non solo gli anziani o chi soffre dipregresse. “Non è giusto”, ha continuato il Sindaco Minervini nel suo messaggio di cordoglio. A lui si è unito il dolore di tutta la ...

