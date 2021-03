Mercato Juventus, addio a zero? Il club inglese sul difensore bianconero (Di lunedì 22 marzo 2021) Mercato Juventus – Il calcioMercato della Juventus nel corso della prossima estate passerà inevitabilmente da diversi acquisti e cessioni in casa bianconera. Dovrebbero esserci dei nuovi arrivi anche per ringiovanire un gruppo che attualmente vede in organico diversi elementi over 30. L’allenatore Andrea Pirlo ha iniziato un nuovo percorso in panchina puntando molto anche sui giovani. Da Frabotta a Fagioli, sono tanti i ragazzi dell’Under 23 che il tecnico ha inserito in prima squadra. Mercato Juventus, Dragusin in premier? Tra questi c’è anche il difensore classe 2002 Radu Dragusin, che pure lui ha avuto le sue opportunità e ha fatto costantemente parte della prima squadra, cercando di carpire i segreti di grandi campioni come Bonucci e Chiellini. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 marzo 2021)– Il calciodellanel corso della prossima estate passerà inevitabilmente da diversi acquisti e cessioni in casa bianconera. Dovrebbero esserci dei nuovi arrivi anche per ringiovanire un gruppo che attualmente vede in organico diversi elementi over 30. L’allenatore Andrea Pirlo ha iniziato un nuovo percorso in panchina puntando molto anche sui giovani. Da Frabotta a Fagioli, sono tanti i ragazzi dell’Under 23 che il tecnico ha inserito in prima squadra., Dragusin in premier? Tra questi c’è anche ilclasse 2002 Radu Dragusin, che pure lui ha avuto le sue opportunità e ha fatto costantemente parte della prima squadra, cercando di carpire i segreti di grandi campioni come Bonucci e Chiellini. Leggi anche: ...

