Madalina Ghenea è Sophia Loren sul set House Of Gucci con Lady Gaga (Di lunedì 22 marzo 2021) Madalina Ghenea è stata chiamata a vestire i panni di Sophia Loren nel nuovo film di Ridley Scott, House Of Gucci, che si sta girando in queste settimane fra Roma, Milano, Firenze, Como ed Aosta. Nata in Romania, la Ghenea è ormai naturalizzata italiana ed è nota al grande pubblico per aver preso parte al cast fisso del Festival di Sanremo nel 2016. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in un paio di film (da Alessandro Gassmann e Paolo Sorrentino fino a Ben Stiller), danzato per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ed è rimasta sul filone del gossip fino a qualche settimana fa con il discusso tira e molla con Nicolò Zaniolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da House OF ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 marzo 2021)è stata chiamata a vestire i panni dinel nuovo film di Ridley Scott,Of, che si sta girando in queste settimane fra Roma, Milano, Firenze, Como ed Aosta. Nata in Romania, laè ormai naturalizzata italiana ed è nota al grande pubblico per aver preso parte al cast fisso del Festival di Sanremo nel 2016. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in un paio di film (da Alessandro Gassmann e Paolo Sorrentino fino a Ben Stiller), danzato per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ed è rimasta sul filone del gossip fino a qualche settimana fa con il discusso tira e molla con Nicolò Zaniolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOF ...

Advertising

BITCHYFit : Madalina Ghenea è Sophia Loren sul set House Of Gucci con Lady Gaga - devrijnho : QUELLA FREGNA DI MADALINA GHENEA INTERPRETERÀ SOPHIA LOREN IN HOUSE OF GUCCI PLEASE GIVE ME A BREAK - Ilmionomeness10 : Al pacino con madalina ghenea marpione a mazzarell se ndost ancora si #idolo #tonymontana - EnfantProdige : @_dontbebad_ @poisonfreckles @ziogregorin_ @cinedeca Anche Madalina Ghenea in 'House of Gucci' - Adrian18671920 : @OtStalkeo Sono veramente amici con Di Caprio. Nel 2013 Dayane faceva la modella li ed era amica con Madalina Ghene… -