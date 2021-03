Iss, in calo incidenza e decessi nelle Rsa. Figliuolo: “Un milioni di dosi Pfizer alle Regioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovo report dell’Iss sulle Rsa: “In calo sia incidenza che i decessi”. E il premier Draghi incontra Figliulo per accelerare sui vaccini. ROMA – Il nuovo report dell’Iss sulle Rsa conferma l’impatto positivo della campagna di vaccinazione: in calo sia l’incidenza che i decessi. Il rapporto, riportato da La Repubblica, evidenzia come nell’ultima settimana di febbraio o nelle prime di marzo si registra una diminuzione dell’incidenza. Un andamento che va in controtendenza rispetto all’epidemia nella popolazione generale che, in quel periodo, ha mostrato una recrudescenza. In forte diminuzione anche i decessi in queste strutture. Un rapporto che sembra confermare gli effetti positivi della campagna di vaccinazione. Un milione ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovo report dell’Iss sulle Rsa: “Insiache i”. E il premier Draghi incontra Figliulo per accelerare sui vaccini. ROMA – Il nuovo report dell’Iss sulle Rsa conferma l’impatto positivo della campagna di vaccinazione: insia l’che i. Il rapporto, riportato da La Repubblica, evidenzia come nell’ultima settimana di febbraio oprime di marzo si registra una diminuzione dell’. Un andamento che va in controtendenza rispetto all’epidemia nella popolazione generale che, in quel periodo, ha mostrato una recrudescenza. In forte diminuzione anche iin queste strutture. Un rapporto che sembra confermare gli effetti positivi della campagna di vaccinazione. Un milione ...

