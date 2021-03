In Spagna AstraZeneca fino ai 65 anni

Advertising

Laha innalzato il limite d'età massimo per il vaccino, portandolo da 55 a 65 anni. 'Il limite d'età fissato a 55 anni è abolito e il limite è esteso a 65 anni ', ha detto il ministro ...Laha innalzato il limite di età massimo per le persone a ricevere il vaccino, che ha affrontato battute d'arresto in Europa a causa di problemi di sicurezza, da 55 a 65 anni. "Il ...Spagna: "AstraZeneca è somministrabile fino ai 65 anni" - La Spagna ha innalzato il limite d'età massimo per il vaccino AstraZeneca, portandolo da 55 a 65 anni. "Il limite d'età fissato a 55 anni è ...L’ accelerazione della campagna vaccinale è stata al centro di un vertice al quale hanno preso parte nella giornata di oggi, 22 marzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il generale Francesco P ...