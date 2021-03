Il piano vaccini arranca: le dosi non bastano. E la Ue dice no allo Sputnik (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Il piano vaccini non recupera il ritardo (le fiale non bastano), mentre la Ue dice no allo Sputnik. E’ di poco superiore alle 200mila al giorno la media massima delle somministrazioni del siero anti-Covid in Italia per la prossima settimana. “Priorità ai vaccini prodotti sul territorio europeo. Non abbiamo assolutamente bisogno dello Sputnik V“. Così al telegiornale del canale francese Tf1 il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton, incaricato per i vaccini, boccia (per adesso) il siero russo. Breton ha precisato che “i russi hanno difficoltà a produrre il siero e noi li aiuteremo nel secondo semestre se ne avranno bisogno”.In Italia il piano vaccini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Ilnon recupera il ritardo (le fiale non), mentre la Ueno. E’ di poco superiore alle 200mila al giorno la media massima delle somministrazioni del siero anti-Covid in Italia per la prossima settimana. “Priorità aiprodotti sul territorio europeo. Non abbiamo assolutamente bisogno delloV“. Così al telegiornale del canale francese Tf1 il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton, incaricato per i, boccia (per adesso) il siero russo. Breton ha precisato che “i russi hanno difficoltà a produrre il siero e noi li aiuteremo nel secondo semestre se ne avranno bisogno”.In Italia il...

Advertising

riotta : Per ora in Italia poco di nuovo su vaccini. Credo sarebbe urgente una riflessione su dispersione regole regionali.… - Antonio_Tajani : Cancellazione delle cartelle esattoriali, risarcimenti alle imprese, piano vaccini. I cittadini apprezzano il cambi… - ispionline : Il successo del nuovo piano vaccinale italiano dipenderà dalla capacità di Pfizer e AstraZeneca di consegnare le do… - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Buon lunedì da #Mattino5! Iniziamo subito la puntata parlando di #Vaccini: tra caos e ritardi continua il piano vaccinale ht… - JohnRambo2014 : RT @LaNotiziaTweet: Piano vaccini: le regioni in ritardo sono tutte di centrodestra. E dimenticano soprattutto gli over 80. Ovvero i più a… -