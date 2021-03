Ibra, lacrime e nazionale: 'Qui per aiutare. E voglio far parte del progetto Milan' (Di lunedì 22 marzo 2021) Carico. Molto carico. E, come sempre, a petto in fuori. Ma non spaccone. In certi passaggi, persino umile. E a un certo punto si commuove pure. È un Ibrahimovic multiforma quello che si è presentato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Carico. Molto carico. E, come sempre, a petto in fuori. Ma non spaccone. In certi passaggi, persino umile. E a un certo punto si commuove pure. È unhimovic multiforma quello che si è presentato ...

Advertising

CronacheTweet : Ibra in lacrime parlando del figlio ?? - ricky_lattu10 : RT @PBPcalcio: La famiglia prima di tutto. La commozione parlando delle lacrime del figlio. This is @Ibra_official?? - davidismo_ : RT @PBPcalcio: La famiglia prima di tutto. La commozione parlando delle lacrime del figlio. This is @Ibra_official?? - BakaiokoSZN : RT @PBPcalcio: La famiglia prima di tutto. La commozione parlando delle lacrime del figlio. This is @Ibra_official?? - Scarfac57110943 : RT @PBPcalcio: La famiglia prima di tutto. La commozione parlando delle lacrime del figlio. This is @Ibra_official?? -