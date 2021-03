Giulia De Lellis, spot senza maglietta: “Let’s do it” – VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Giulia De Lellis in intimo per uno spot pubblicitario. Tanti complimenti per lei e per la bellissima iniziativa che sta sponsorizzando. Giulia De Lellis ha pubblicato questo pomeriggio un VIDEO… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 marzo 2021)Dein intimo per unopubblicitario. Tanti complimenti per lei e per la bellissima iniziativa che sta sponsorizzando.Deha pubblicato questo pomeriggio un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

webbohit : Giorgia Cavalluzzo ha rifiutato di partecipare a un reality (e critica Giulia De Lellis) - aribetti : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - sixofmorning : @artbymars @justinbieber @thinkingofrauhl È come dire che Angelina Jolie è uguale a Giulia de Lellis - unasudiecimila : RT @louisvluve: in un mondo di giulia de lellis, stannate chiara ferragni - _tomokurinki_ : RT @gioisbored_: louis omofobo, io etero, giulia de lellis intelligente e viva salvini. altre stronzate galattiche? dai spillatemele voglio… -