Giro di Catalogna 2021 | risultato prima tappa | vittoria a sorpresa per Andreas Kron davanti a Luis León Sánchez

(Di lunedì 22 marzo 2021)sorprende tutti e conquista la frazione d’apertura della 100esima edizione deldi. Secondo successo in carriera per il 22enne della Lotto Soudal, evaso dal gruppo a 23 km dal traguardo assieme aLeon Sanchez (Astana Premier Tech), Remy Rochas (Cofidis) e Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). In quel di Calella, il giovane danese si è lasciato alle spalle nello sprint a quattro il campione nazionale spagnolo Sanchez, secondo di giornata. Nulla da fare per il gruppo, che ha tagliato la linea d’arrivo con 16? di ritardo. Domani è prevista una cronometro individuale che cambierà subito le sorti della classifica generale. Ad alimentare la fuga odierna ci hanno pensato Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Natnael Berhane (Cofidis), Rein Taarame (Intermarchè Wanty Gobert) e Gotzon ...

Andreas Kron sorprende tutti e conquista la frazione d'apertura della 100esima edizione del Giro di Catalogna. Secondo successo in carriera per il 22enne della Lotto Soudal, evaso dal gruppo a 23 km dal traguardo assieme a Leon Sanchez (Astana Premier Tech), Remy Rochas (Cofidis) e Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). In quel di Calella, il giovane danese si è lasciato alle spalle nello sprint a quattro il campione nazionale spagnolo Sanchez, secondo di giornata. Nulla da fare per il gruppo, che ha tagliato la linea d'arrivo con 16? di ritardo. Domani è prevista una cronometro individuale che cambierà subito le sorti della classifica generale. Parte oggi il Giro di Catalogna e ritorna in sella in una competizione ufficiale anche Richard Carapaz. L'ecuadoriano in queste settimane si è allenato al meglio in patria e ora punta tutto su quest'a ...