Gabriel Garko contro l’omofobia: “Quelli malati siete voi” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’aggressione omofoba ai danni di Jean Pierre ha scosso il mondo politico e quello dello spettacolo. Gabriel Garko è stato tra i primi a parlare di quello che è accaduto in una stazione della metro di Roma. La star delle fiction italiane si è scagliato in generale contro gli omofobi, dicendo – giustamente – che Quelli “contronatura” o “malati” sono proprio loro. L’omosessualità infatti in natura esiste, l’omofobia invece c’è solo tra gli umani (Quelli ignoranti). “Non voglio imporvi di vedere qualcosa contronatura, anzi vi mostrerò qualcosa che esiste dalla notte dei tempi. Siamo tutti normali con le proprie diversità ed è la natura a dettar legge… tutto questo è naturale, non c’è vizio o malattia. Gli unici malati qui ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 marzo 2021) L’aggressione omofoba ai danni di Jean Pierre ha scosso il mondo politico e quello dello spettacolo.è stato tra i primi a parlare di quello che è accaduto in una stazione della metro di Roma. La star delle fiction italiane si è scagliato in generalegli omofobi, dicendo – giustamente – chenatura” o “” sono proprio loro. L’omosessualità infatti in natura esiste,invece c’è solo tra gli umani (ignoranti). “Non voglio imporvi di vedere qualcosanatura, anzi vi mostrerò qualcosa che esiste dalla notte dei tempi. Siamo tutti normali con le proprie diversità ed è la natura a dettar legge… tutto questo è naturale, non c’è vizio o malattia. Gli uniciqui ...

