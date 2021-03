F1, la classifica delle scuderie più vincenti. Ferrari prima sia per titoli piloti che costruttori (Di lunedì 22 marzo 2021) La Ferrari detta il passo nella classifica delle scuderie più vincenti della storia della F1. La casa di Maranello ha dominato la scena nella massima formula e scritto pagine indelebili della storia del motorsport. Mercedes, dominatrice dal 2014 ad oggi, insegue da lontano la monoposto di Maranello che dal 1950 è sempre stata protagonista nel campionato. La Rossa primeggia nella classifica di tutti i tempi grazie a 15 titoli piloti e 16 costruttori, un primato che ancora per molti anni resterà imbattuto. Sono trascorse però tante le stagioni da quando arrivò l’ultimo trofeo nel nostro paese. Dobbiamo infatti risalire al 2008 per l’ultima affermazione tra le squadre ed al 2007 per il successo nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladetta il passo nellapiùdella storia della F1. La casa di Maranello ha dominato la scena nella massima formula e scritto pagine indelebili della storia del motorsport. Mercedes, dominatrice dal 2014 ad oggi, insegue da lontano la monoposto di Maranello che dal 1950 è sempre stata protagonista nel campionato. La Rossa primeggia nelladi tutti i tempi grazie a 15e 16, unto che ancora per molti anni resterà imbattuto. Sono trascorse però tante le stagioni da quando arrivò l’ultimo trofeo nel nostro paese. Dobbiamo infatti risalire al 2008 per l’ultima affermazione tra le squadre ed al 2007 per il successo nella ...

Advertising

fattoquotidiano : Se vuole arrivare a 50mila vaccinazioni al giorno a fine aprile, il commissario straordinario dovrà intervenire sul… - MartinaPirolo : @LaVerit27500880 @VescovoGiada Beh nella classifica delle radio lui era ultimo... quindi non è una convinzione “nostra”. - CATANOTony1 : @PianetaMilan Se i commenti potessero correggere i risultati delle partite, non saremmo nemmeno tra i primi in clas… - PagliariniSte : @labicirossa Non ho mobili, ma ho tutta la mia roba (molto più di 2 valige) e una montagna di libri. Confermo é un… - Deca1976 : @SkySport Quest'anno l'Adidas ha vinto la classifica delle maglie più brutte di sempre... -

Ultime Notizie dalla rete : classifica delle Il ritorno del tandem Ibra - cer: Pioli ritrova il Milan ... il fatto che il club rossonero sia saldamente al secondo posto in classifica dovrebbe far gridare ... che stritola l'ennesimo record: è il primo calciatore alla soglia delle quaranta primavere a ...

Settimana Coppi e Bartali 2021 - Analisi del percorso E per 7 volte sarà ripetuta la spettacolare ascesa di Rocca delle Caminate di 3.5 km al 6.4%, con ... Se la classifica fosse corta, c'è ancora spazio per inventarsi qualcosa.

Vaccini, la classifica delle regioni: Campania sul podio, Lombardia in coda IL GIORNO Ginnastica, impresa di evoluzione danza: Angri promossa in serie A2 ritmica Dopo il 9° posto al PalaVesuvio di Napoli ed il 6° posto ottenuto al Pala Banco Desio (MB), l’obiettivo della società Evoluzione Danza Angri era quello di evitare la retrocessione in Serie C Ritmica d ...

Milan, blitz 3-2 a Firenze: viola battuti e Pioli tiene il passo scudetto Il Milan reagisce nel migliore dei modi all'esclusione dall'Europa League e alla sconfitta subita una settimana fa con il Napoli ed espugna il Franchi per 3-2. Una vittoria pesante ...

... il fatto che il club rossonero sia saldamente al secondo posto indovrebbe far gridare ... che stritola l'ennesimo record: è il primo calciatore alla sogliaquaranta primavere a ...E per 7 volte sarà ripetuta la spettacolare ascesa di RoccaCaminate di 3.5 km al 6.4%, con ... Se lafosse corta, c'è ancora spazio per inventarsi qualcosa.Dopo il 9° posto al PalaVesuvio di Napoli ed il 6° posto ottenuto al Pala Banco Desio (MB), l’obiettivo della società Evoluzione Danza Angri era quello di evitare la retrocessione in Serie C Ritmica d ...Il Milan reagisce nel migliore dei modi all'esclusione dall'Europa League e alla sconfitta subita una settimana fa con il Napoli ed espugna il Franchi per 3-2. Una vittoria pesante ...