Diletta Leotta e Can Yaman si sposano? L’anello extralusso | cifra esorbitante

Leggi su youmovies

(Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e Canprossimi alle nozze? Ecco che sbuca un anello di matrimonio. Ma sapete a quanto ammonta il costo? Ultimamente non si fa altro che parlare della storia d’amore trae Can. Iniziata da pochissimi mesi, sembra proseguire a gonfie vele. Ma sono già pronti per il grande passo?