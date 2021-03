**Covid: Iva Zanicchi, 'Scanzi si è vaccinato? E va bene, mica hanno cacciato 80enni per farlo a lui'** (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Tutti i giorni succede qualcosa, se questo giornalista ha avuto l'opportunità di vaccinarsi, perché non avrebbe dovuto farlo? Non credo che per vaccinare lui abbiano mandato via degli ottantenni, quindi va bene così". Iva Zanicchi commenta così con l'Adnkronos la notizia che Andrea Scanzi si è vaccinato con AstraZeneca in Toscana grazie alla lista dei riservisti. La cantante ricorda di essere stata "toccata e provata da questo maledetto virus, ho perso un fratello che sì, era cardiopatico, ma stava bene. La verità è che dovremmo essere in grado di vaccinare tutti. Perché non vaccinano? Perché non c'è il vaccino", dice la cantante che racconta l'esperienza di una sua amica che "ha un centro medico molto grande e attrezzato e sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Tutti i giorni succede qualcosa, se questo giornalista ha avuto l'opportunità di vaccinarsi, perché non avrebbe dovuto? Non credo che per vaccinare lui abbiano mandato via degli ottantenni, quindi vacosì". Ivacommenta così con l'Adnkronos la notizia che Andreasi ècon AstraZeneca in Toscana grazie alla lista dei riservisti. La cantante ricorda di essere stata "toccata e provata da questo maledetto virus, ho perso un fratello che sì, era cardiopatico, ma stava. La verità è che dovremmo essere in grado di vaccinare tutti. Perché non vaccinano? Perché non c'è il vaccino", dice la cantante che racconta l'esperienza di una sua ache "ha un centro medico molto grande e attrezzato e sarebbe ...

