Covid | Galli ottimista per l’estate | arriva una secca smentita

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nel pieno della terza ondatain molti si chiedono come passeremo la prossima estate. Quella del 2020 fu caratterizzata da numerose concessioni, alla base poi di un nuovo picco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

...le foto ) Intervistato sulla diffusione del coronavirus degli ultimi tempi ad Agorà Massimo..., il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: chi passa in zona rossa e arancione. A rischio ...: 'Fermare la confusione sui vaccini' Comunque sia, proseguenel suo ragionamento, il numero dei contagi che verrà registrato nei prossimi giorni dipende da "quanto già accaduto", ed è ...Nel pieno della terza ondata Covid in molti si chiedono come passeremo la prossima estate. Quella del 2020 fu caratterizzata da numerose concessioni, alla base poi di un nuovo picco dei contagi in ...In Ticino aumentano le trasgressioni delle norme anti-Covid - Marco Galli: "Queste situazioni sono una priorità per il Cantone" ...