Bufera su Andrea Scanzi | “Sospendete il contratto con la Rai”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Scatta la polemica intorno al vaccino fatto dal giornalista e conduttore televisivo, che sembra non aver rispettato le regole Il deputato di Italia Viva e giornalista Michele Anzaldi, in un’intervista ha voluto esprimersi riguardo la vicenda che vede protagonista. Il giornalista, scrittore, opinionista e conduttore televisivo ha ricevuto il vaccino contro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Scanzi: «Mi sono vaccinato grazie alla lista dei riservisti». Bufera sui social - Giovann32713588 : RT @Corriere: Scanzi: «Mi sono vaccinato grazie alla lista dei riservisti». Bufera sui social - cinema_ccp : Andrea Scanzi si vaccina nella lista di riserva. Sui social scoppia la bufera - Il Tempo - hurried57 : Scanzi: «Mi sono vaccinato con AstraZeneca grazie alla lista dei riservisti». Sui social è bufera… - MircoAvanzo : RT @tempoweb: Andrea Scanzi si vaccina nella lista di riserva. Sui social scoppia la bufera #andreascanzi #vaccino #social #iltempoquotidia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Andrea

Tutti a provare a capire il fallimento della Juve da dove nasca. La sconfitta dei bianconeri contro il Benevento ha aperto il vaso di Pandora sulla squadra diPirlo. A questo punto della stagione sembra che non ci sarà il decimo scudetto di fila per la Vecchia Signora che dopo aver dominato per nove anni probabilmente in questa stagione sarà ...Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ha aperto un fascicolo conoscitivo per fare chiarezza sulla vaccinazione del giornalistaScanzi, al centro dellaper aver ricevuto una dose di AstraZeneca venerdì scorso dopo che il suo nome era stato inserito nella lista della 'panchina vaccinale'. Il fascicolo è stato ...Scatta la polemica intorno al vaccino fatto dal giornalista e conduttore televisivo Andrea Scanzi, che sembra non aver rispettato le regole ...E' bufera sul vaccino ad Andrea Scanzi . E' stato proprio il giornalista de Il Fatto Quotidiano ad annunciare di aver ricevuto il vaccino ...