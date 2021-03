Andrea Scanzi annuncia di essere vaccinato, sui social l’accusa di “aver saltato la fila”. Il direttore Asl di Arezzo: “Procedura corretta” (Di lunedì 22 marzo 2021) Venerdì 19 marzo Andrea Scanzi ha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook: “Nel pieno rispetto delle regole, mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose. Categoria ‘caregiver‘ familiare, essendo figlio unico e avendo entrambi i genitori ‘fragili‘”. Il suo post ha scatenato polemiche e accuse di aver “saltato la fila”. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha spiegato di essersi iscritto nell’elenco delle “riserve” chiamando il suo medico di base e poi di aver ricevuto la telefonato del “responsabile della vaccinazione” per l’Asl Toscana sud est: di averlo fatto quindi “verbalmente”, perché ancora non esisteva una lista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Venerdì 19 marzoha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Lo hato lui stesso con un post su Facebook: “Nel pieno rispetto delle regole, mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose. Categoria ‘caregiver‘ familiare, essendo figlio unico e avendo entrambi i genitori ‘fragili‘”. Il suo post ha scatenato polemiche e accuse dila”. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha spiegato di essersi iscritto nell’elenco delle “riserve” chiamando il suo medico di base e poi diricevuto la telefonato del “responsabile della vaccinazione” per l’Asl Toscana sud est: dilo fatto quindi “verbalmente”, perché ancora non esisteva una lista ...

piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - chedisagio : 'Sapete dove era ieri Andrea Scanzi? All’Hotel Palace di Merano, dove va ogni anno a fare una settimana di “detox r… - _gAb86_ : RT @GianfrancoFeeni: Non sono un epidemiologo né un virologo ma Andrea Scanzi mi sembra un coglione. - sfrenz800 : RT @GianniCuperIoPD: AstraZeneca ha avuto il privilegio di farsi iniettare in Andrea Scanzi, però è rimasto un vaccino umile. -