Alleanza con M5s: per Letta è necessaria (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo Letta un'Alleanza con M5s è necessaria per permettere di vincere alle prossime elezioni. Una linea confermata poco dopo dal vice Provenzano. Un coinvolgimento di tutti? L'evoluzione europeista del Movimento 5 Stelle, secondo Letta, è importante e positiva. Enrico Letta, dopo le aperture ai 5 stelle nel giorno del suo insediamento come segretario del Pd, a

