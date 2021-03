Acqua | Gori la celebra con una mostra a Villa Campolieto

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiErcolano (Na) – Raccontare l’attraverso l’arte, la bellezza del territorio e il talento, al fine di sensibilizzare al rispetto e alla tutela della più preziosa tra le risorse. In occasione della Giornata Mondiale dell’ha deciso dire questo elemento essenziale per la vita attraverso un’installazione artistica composta da “un mare di gocce” che, con i loro colori, sono state accolte nella splendida cornice diad Ercolano. Gocce d’è il nome di questo percorso espositivo itinerante, ideato da Giuseppe Ottaiano e realizzato da artisti e allievi degli istituti d’arte del territorio, con l’obiettivo di raccontare il legame trae vita attraverso la creatività. Una ...

21 marzo 2021, Giornata mondiale dell'acqua, i comitati presentano uno studio sugli aumenti tariffari. Il tema dell'incontro online che si terrà giovedì 25 marzo alle ore 19.30 sulla pagina Facebook della Rete civica per l'acqua.