Advertising

istat_it : #istat, @MinLavoro, @INPS_it, @inail_gov e @ANPALgov pubblicano la nota congiunta sull’occupazione relativa al IV t… - INPS_it : #InpsComunica Online la #NotaTrimestrale sulle tendenze dell'#occupazione relativa al quarto trimestre del 2020 rea… - blogsicilia : #notizie #sicilia 4° trimestre 2020, occupazione ancora in calo su base annua - - MetaSociale : LAVORO Prosegue il calo dell’occupazione anche nel quarto trimestre del 2020. Gli occupati calano sia rispetto al t… - CorriereCitta : 4° trimestre 2020, occupazione ancora in calo su base annua -

Ultime Notizie dalla rete : trimestre 2020

Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel quartol'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dello 0,3% ......superiore al 20% e dovuto alle limitazioni e alle chiusure causate dalla pandemia (il calo del reddito viene calcolato confrontando ilmarzo - aprile - maggiocon lo stesso...Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Ferrari e Stm. Male invece Pirelli e Bper ..."Ennesima, grave delusione per gli imprenditori. Complessivamente - e ancora una volta - le risorse assegnate dal DL Sostegni per le imprese sono ...