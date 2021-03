Vaccini covid, Sileri: “È grave quanto sta accadendo in Lombardia. Serve un’unica piattaforma nazionale in tempi rapidi” (Di domenica 21 marzo 2021) “Non mi sono sentito né con Bertolaso, né con la Moratti, ma accadrà questa settimana. Non è possibile che una piattaforma dedicata alla vaccinazione non stia funzionando, tenendo conto anche dei mesi di lavoro che ci sono dietro. Non ricevere il messaggio di notifica di un appuntamento per il vaccino è qualcosa di grave, a maggior ragione se consideriamo che si tratta di soggetti molto anziani“. Così, ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri commenta il caos in Lombardia e le défaillance della piattaforma Aria, il sistema di prenotazione dell’azienda regionale che gestisce il portale delle vaccinazioni. E aggiunge: “Non è neppure possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vadano in ordine sparso. Mi chiedo sempre da medico e da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “Non mi sono sentito né con Bertolaso, né con la Moratti, ma accadrà questa settimana. Non è possibile che unadedicata alla vaccinazione non stia funzionando, tenendo conto anche dei mesi di lavoro che ci sono dietro. Non ricevere il messaggio di notifica di un appuntamento per il vaccino è qualcosa di, a maggior ragione se consideriamo che si tratta di soggetti molto anziani“. Così, ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolocommenta il caos ine le défaillance dellaAria, il sistema di prenotazione dell’azienda regionale che gestisce il portale delle vaccinazioni. E aggiunge: “Non è neppure possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vadano in ordine sparso. Mi chiedo sempre da medico e da ...

Advertising

CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - petergomezblog : Covid, il report Iss testimonia i primi effetti dei vaccini: “Trend dei casi in calo tra gli operatori sanitari e g… - Corriere : Vaccini, il caso degli over 80: solo il 15% ha ricevuto le due dosi - Failbetter6 : RT @amnestyitalia: Per garantire che il sistema vaccinale contro il Covid-19 rispetti i diritti umani, basterebbe che le aziende farmaceuti… - capitan66330410 : RT @Agenzia_Ansa: Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covid, a c… -