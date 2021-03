Traffico Roma del 21-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 marzo 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Buon pomeriggioregolare sulla rete viaria cittadina pochissime le auto in circolazione questa domenica caratterizzata sia dalle restrizioni sulla mobilità varate far fronte all’emergenza sanitaria in corso sia dei provvedimenti anti inquinamento che prevedono il divieto di circolazione per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde il blocco delscattato 7:30 si sta per concludere nel pomeriggio nuovo stop dalle 16:30 alle 20:30 previste diverse deroghe sulla-fiumicino Ricordami lavori che provocano la Q dell’autostrada tra lucida Magliana Trastevere l’euro in quest’ultima direzione tutto ilproveniente dal raccordo è fatto uscire allo svincolo Magliana Trastevere a coloro che Provenendo da ...