Traffici illeciti I buchi di londra (Di domenica 21 marzo 2021) Il governo britannico aveva messo in conto di pagare qualche dazio per la Brexit, ufficialmente in vigore dal gennaio scorso. A cominciare dal Pil, che i tecnici di londra hanno stimato in caduta del 4% nei prossimi cinque anni. Ma ci sono anche sorprese negative non calcolate, almeno nelle dimensioni: le esportazioni del Regno Unito verso l'Ue sono crollate del 40,7% proprio nel primo mese fuori dall'Europa, il più importante calo del commercio britannico da oltre 20 anni. Le importazioni hanno subito invece una riduzione del 28,8%. Le cifre non arrivano da enti nemici della Brexit ma dall'Ufficio per le statistiche nazionali. Come primo rimedio il premier Boris Johnson ha rinviato i controlli alle dogane per le merci provenienti dalla Ue, dal prossimo aprile ad ottobre.

