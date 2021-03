Tommaso Zorzi fa degli apprezzamenti su un allievo di Amici 20

(Di domenica 21 marzo 2021) GlidiIeri sera è andata in onda la prima puntata del serale di20, che ha visto le prime due eliminazioni (non vi facciamo spoiler ma qui trovate tutto)., grande fan dei programmi di Maria De Filippi, ha seguito con grande attenzione da casa l’intera puntata, in un L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - _horaninlove : RT @ironicamania: Breve storia triste in tre atti scritta, diretta e prodotta da @tommaso_zorzi #Amici20 #tzvip - sweet_tzu : #gfvip #tzvip #rosmello #BBB21 #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda p… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Insieme a Iva Zanicchi eè stata scelta per essere opinionista durante l'attuale edizione de L'Isola dei famosi . La sua positività al virus non le permette di essere presente in studio,...Il giorno dopo la finale del Grande Fratello Vip che l'ha vista arrivare terza dietro Pierpaolo Pretelli e il suo amico, Stefania Orlando "ciondolava" per la sua casa di Roma cercando di prendere le misure con la vita che aveva lasciato in sospeso sei mesi prima. "Mi sentivo frastornata, il telefono ...Su Twitter Tommaso Zorzi fa degli apprezzamenti su un allievo del serale di Amici 20. Il commento ironico dell'influencer.Nel talk show di Babara D'Urso, Tonon ha attaccato senza mezzi termini Akash Kumar, De Grenet ha provato a difendere il modello ...