The Man in the High Castle (Di domenica 21 marzo 2021) GUARDA CHE TI PASSA -Una nuova rubrica che si occupa di serie tv – è una serie televisiva statunitense prodotta da Amazon Studios. Basata sul romanzo di Philip K. Dick, La svastica sul sole del 1962, composta da 4 stagioni andate in onda dal 2015 al 2019, è visibile in italia con un abbonamento ad Amazon Prime Video. Basta ricordare che tra i produttori c'è Ridley Scott ,maestro del genere futuristico È uno strano diorama innaturale, ma questo è un posto strano e innaturale: il 1962, ma non il nostro 1962. Nell'adattamento di Amazon del romanzo di Dick, i poteri dell'Asse hanno schiacciato gli alleati nella seconda guerra mondiale e ha diviso gli Stati Uniti in due territori occupati separati dalle Montagne Rocciose. La costa orientale vive forzatamente la vita sotto il Reich, Times Square dominata da un gigantesco stendardo con la svastica. La costa ...

