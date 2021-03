Smart working, Colao: “Problemi li pagano le donne” (Di domenica 21 marzo 2021) “Credo che il vero tema è non illudersi che l’introduzione della tecnologia cambi le cose. Ci siamo tutti abituati al lavoro da casa, da remoto, vorrei sapere poi come le aziende decidono cosa fare, che non diventi un ciclo continuo perché si sono rotti dei confini: dobbiamo fare una formazione, un’azione culturale dei capi perché c’è anche la tentazione di sfruttare lo Smart working e chi paga di più” per i Problemi creati dal lavoro agile “sono le donne”. E’ l’analisi che arriva dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenuto al webinar “Obiettivo 62%-l’occupazione femminile come rilancio nazionale. Le donne come priorità trasversale”, organizzato da ‘Fuori quota’, ‘Le Contemporanee’ e ‘Soroptimist international d’Italia’, con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) “Credo che il vero tema è non illudersi che l’introduzione della tecnologia cambi le cose. Ci siamo tutti abituati al lavoro da casa, da remoto, vorrei sapere poi come le aziende decidono cosa fare, che non diventi un ciclo continuo perché si sono rotti dei confini: dobbiamo fare una formazione, un’azione culturale dei capi perché c’è anche la tentazione di sfruttare loe chi paga di più” per icreati dal lavoro agile “sono le”. E’ l’analisi che arriva dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio, intervenuto al webinar “Obiettivo 62%-l’occupazione femminile come rilancio nazionale. Lecome priorità trasversale”, organizzato da ‘Fuori quota’, ‘Le Contemporanee’ e ‘Soroptimist international d’Italia’, con il ...

Advertising

petergomezblog : Trento, “la sanità è in emergenza e la dirigente lavora in smart working dalle Canarie”: l’interrogazione del consi… - ItaliaViva : Smart working e Bonus Baby Sitter: la verità sulle fake news che stanno girando sulle parole mai dette dalla minist… - ItaliaViva : Lo smart working, non mi stancherò mai di dirlo, non è uno strumento di conciliazione o di welfare, ma una tipologi… - MarySpes : RT @MinervaMcGrani1: Allora amici se mi dimentico qualcosa aggiungete pure alla lista Con il #Covid_19 sono riusciti a : fare fuori Trump,… - MattiaGallo17 : RT @repubblica: ?? Colao e Orlando dalla parte delle donne. 'Denunce anonime per chi viola le pari opportunita''. Rischio smart working: 'So… -