Scrisse 'w il duce' in un post, Pd chiede dimissioni capogruppo Lega (Di domenica 21 marzo 2021) Il Partito democratico della Basilicata ha chiesto le dimissioni del nuovo capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Basilicata, Gianuario Aliandro, detto Nario. Aliandro, di Paterno (Potenza), è stato scelto cinque giorni fa dal partito, guidato in Basilicata dal senatore leccese Roberto Marti, a capo del gruppo lucano dopo la scelta dell'ex Tommaso Coviello di passare a Fratelli d'Italia. Il gruppo della Lega è ancora quello di maggioranza relativa. Dai profili Facebook di Aliandro è riemerso un vecchio post, risalente al 2014 (quando non era ancora in politica), in cui inneggia al Duce. Un post rivolto a Renzi in cui, dopo un insulto, era riportata la frase "Prima di venire in Basilicata pensaci bene…. w il Duce". "Il neo capogruppo della ...

