Sandra Milo rivela: 'I miei spasimanti sono giovanissimi' (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante gli 88 anni appena compiuti, Sandra Milo continua a fare strage di cuori. A confermarlo è la stessa attrice che, a 'Domenica Live' , ha raccontato di avere moltissimi spasimanti, alcuni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante gli 88 anni appena compiuti,continua a fare strage di cuori. A confermarlo è la stessa attrice che, a 'Domenica Live' , ha raccontato di avere moltissimi, alcuni ...

Advertising

DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Sandra Milo finge un malore in radio, oggi spiega lo scherzo che ha fatto tanto discutere #DomenicaLive - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: 'La #cabinagold come i miei capelli' La mitica Sandra Milo a #DomenicaLive! - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Noi invidiamo ufficialmente la vita sentimentale di Sandra Milo #DomenicaLive - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Quando si dice 88 anni e non sentirli... La favolosa Sandra Milo insieme a sua figlia Azzurra a #DomenicaLive! ?? https://… - Luca190499 : RT @Magoanonimos: Com'è che Sandra Milo non è ancora diventata influencer? #domenicalive -