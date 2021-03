Saluzzo | uomo di 47 anni uccide la madre e si suicida

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il caso è avvenuto anel pomeriggio del 21 Marzo 2021, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti che hanno assistito alla scena dell’lanciato dal quarto piano., unsuae poi si getta dal quarto piano (Getty Images)Siamo a, nel pomeriggio odierno undi 47ha ucciso laper poi lanciarsi dal quarto piano nel vuoto, l’appartamento era ubicato al quarto piano di un palazzo a corso Roma. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi increduli dei passanti, i quali hanno assistito alla scena, subito dopo hanno allertato le forze dell’ordine per far avvenire i primi soccorsi. Ladel 47enne è stata ritrovata senza vita in casa, i ...

... infine si è gettato dal balcone di casa al quarto piano in centro a(Cuneo), morendo sul ... L'aveva problemi psichiatrici. La vittima è la madre pensionata di 81 anni , che abitava con lui ...Nel pomeriggio di oggi 21 marzo, intorno alle 17 a, undi 48 anni ha ucciso la madre 81enne ed il cane per poi gettarsi dal balcone della propria abitazione sita in via Roma, nel cuore della cittadina. La donna è stata uccisa con un ...Omicidio-suicidio nel tardo pomeriggio di oggi in pieno centro a Saluzzo dove un uomo, intorno alle 17,30 si è buttato dal balcone di un alloggio al quarto piano dopo aver ucciso l'anziana madre.Figlio uccide la madre e il cane, poi si suicida lanciandosi dal balcone. Immane tragedia in provincia di Cuneo. Un omicidio suicidio ...