(Di domenica 21 marzo 2021) In vigilia ne aveva chieste undici - ingordo - e intanto la prima è arrivata. Perché a questo punto della stagione le vittorie diventano l'unica strada percorribile per raggiungere i propri traguardi. ...

Il Milan prima è stato rianimato dalle parole disullo scudetto, poi in vigilianon ha assolutamente scansato la parola dalle sue riflessioni, pur non sillabandola, e nel dopogara del ...Commenta per primo Così Stefanoa Milan TV ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic dopo la vittoria contro la Fiorentina: 'Ci confrontiamo sempre con Zlatan durante la partita, ha avuto un po' di crampi alla ...Pioli: "Ibra fa bene a parlare di scudetto. Proviamo a vincerle tutte..." L'allenatore rossonero: “Abbiamo le qualità per portare a casa ogni singola gara. I ragazzi hanno raschiato il barile per trov ...Il Milan conquista tre punti capitali a Firenze, il tecnico è soddisfatto e riaccoglie Bennacer: Ha caratteristiche particolari.