Milan, Pioli: «Giochiamo per lo Scudetto. Juve? Sono sorpreso» (Di domenica 21 marzo 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRESTAZIONE – «Serviva stringere i denti oggi, i ragazzi Sono stati bravi a tirare fuori le energie e a vincere. Adesso più andremo avanti più le partite pesano. La classifica ci dice che ci Sono tante squadre in lotta. Sapevamo di non poter essere lucidissimi oggi, ma era importante vincere. Prestazione di alto livello caratteriale e mentale» IBRAHIMOVIC – «Ibra fa bene a parlare di Scudetto. Siamo stati in testa per tante giornate e noi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Serviva stringere i denti oggi, i ragazzistati bravi a tirare fuori le energie e a vincere. Adesso più andremo avanti più le partite pesano. La classifica ci dice che citante squadre in lotta. Sapevamo di non poter essere lucidissimi oggi, ma era importante vincere. Prestazione di alto livello caratteriale e mentale» IBRAHIMOVIC – «Ibra fa bene a parlare di. Siamo stati in testa per tante giornate e noi ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sugli infortuni al #Milan: 'Sono stati troppi, in alcuni casi qualcosa ci è sfuggito e non dovrà ricapitare.… - AntoVitiello : 'Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A #Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con… - capuanogio : Carica #Ibrahimovic e calma #Pioli: il #Milan va oltre l’amarezza e le assenze e progetta la rincorsa scudetto cred… - Yuro_23 : RT @cmdotcom: Per lo scudetto è tardi, ma il #Milan c'è: 3-2 a Firenze, #Pioli stramerita la #Champions - cmdotcom : Per lo scudetto è tardi, ma il #Milan c'è: 3-2 a Firenze, #Pioli stramerita la #Champions -