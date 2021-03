Melaverde, puntata 21 marzo: Ellen e Vincenzo in Slovenia, servizi e info streaming (Di domenica 21 marzo 2021) Riparte l’appuntamento con la nuova puntata di Melaverde, il programma condotto da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding con la versione editing. Si tratta di servizi già visti ma che vale sempre la pena rivivere in quanto ci permetteranno di scoprire bellezze, mestieri, usi e costumi sempre molto interessanti. A seguire le anticipazioni della nuova puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 marzo 2021) Riparte l’appuntamento con la nuovadi, il programma condotto daVenuto edHidding con la versione editing. Si tratta digià visti ma che vale sempre la pena rivivere in quanto ci permetteranno di scoprire bellezze, mestieri, usi e costumi sempre molto interessanti. A seguire le anticipazioni della nuova... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #Melaverde, puntata 21 marzo: Ellen e Vincenzo in Slovenia, info streaming - Limitlessdiary : perché hanno nomi d'arte se il massimo che hanno fatto è stato fare la comparsa in una puntata di melaverde no entiendo #tzvip - blogtivvu : Melaverde, puntata 14 marzo: Ellen e Vincenzo, nuovi servizi e streaming -