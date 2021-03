“LOL: Chi ride è fuori” sarà su Prime Video dal 1° aprile (Video) (Di domenica 21 marzo 2021) Al via dal 1° aprile il comedy show Amazon Original di produzione italiana LOL: Chi ride è fuori LOL: Chi ride è fuori sarà su Prime Video dal 1° aprile con quattro episodi, subito disponibili su Prime Video, e gli ultimi due dall’8 aprile. Prodotto da EndemolShine Italy, LOL: Chi ride è fuori è un adattamento della popolare serie giapponese Amazon Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto che trascina dieci comici in una “battaglia di risate” a porte chiuse; un format di successo che è stato replicato in esclusiva per Prime ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) Al via dal 1°il comedy show Amazon Original di produzione italiana LOL: ChiLOL: Chisudal 1°con quattro episodi, subito disponibili su, e gli ultimi due dall’8. Prodotto da EndemolShine Italy, LOL: Chiè un adattamento della popolare serie giapponese Amazon Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto che trascina dieci comici in una “battaglia di risate” a porte chiuse; un format di successo che è stato replicato in esclusiva per...

