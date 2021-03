Lo sportivo più ricco di sempre? Incredibile ma non è un calciatore

Leggi su kronic

(Di domenica 21 marzo 2021) Chi è loche guadagna di più? Ebbene, la risposta non è affatto scontata. Scopriamo chi è e a quanto ammonta il suo patrimonio. Soldi stampati fra le mani (GettyImages)Nel mondo dello sport i guadagni raggiungono cifre da capogiro. Per questo non sorprende il fatto che molti sportivi siano tra gli uomini più ricchi al mondo. Accanto alla loro attività agonistica, solitamente entrano in gioco anche gli sponsor che fanno a gara per avere persone provenienti dal mondo dello sport come testimonial. Forbes ha stilato la classifica degli uomini più ricchi al mondo e sorprende che il primosi trovi soltanto al 1001simo posto. Per chi è abituato a considerare il calcio come sport preferito, resterà deluso perché lopiùal mondo non è un. Chi lo ...