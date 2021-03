LIVE Sci alpino, Slalom Lenzerheide in DIRETTA: guida Schwarz davanti a Noel! Attesa per Vinatzer (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI Lenzerheide ALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.44: Matt all’intermedio ha 6 decimi di ritardo 10.43: Gstrein esce di scena prima dell’intermedio 10.42: E’ terzo l’austriaco Pertl che chiude con 62 centesimi di ritardo. In fondo fare meglio dei primi due è impossibile. Un centesimo di vantaggio per lui su Zenhaeusern 10.42: Pertl all’intermedio ha lo stesso tempo di Schwarz 10.41 Anche lo svizzero Meillard perde tanto nel finale e chiude al sesto posto a 97 centesimi da Schwarz a cui vorrebbe strappare il terzo posto nella generale 10.40: Meillard ha 18 centesimi di ritardo da Schwarz all’intermedio 10.39: Discreta prova di Feller che ha perso nel finale chiudendo a 94 centesimi ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DIALLE 9.00 E ALLE 12.00 10.44: Matt all’intermedio ha 6 decimi di ritardo 10.43: Gstrein esce di scena prima dell’intermedio 10.42: E’ terzo l’austriaco Pertl che chiude con 62 centesimi di ritardo. In fondo fare meglio dei primi due è impossibile. Un centesimo di vantaggio per lui su Zenhaeusern 10.42: Pertl all’intermedio ha lo stesso tempo di10.41 Anche lo svizzero Meillard perde tanto nel finale e chiude al sesto posto a 97 centesimi daa cui vorrebbe strappare il terzo posto nella generale 10.40: Meillard ha 18 centesimi di ritardo daall’intermedio 10.39: Discreta prova di Feller che ha perso nel finale chiudendo a 94 centesimi ...

