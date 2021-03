L’Italia sarà divisa in zone a colori anche dopo Pasqua. Speranza: «Scelta confermata» (Di domenica 21 marzo 2021) dopo la ripresa delle somministrazioni di AstraZeneca, ieri il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo, ha annunciato che da metà aprile si arriverà a 500 mila somministrazioni di vaccino al giorno. «Avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza». Ne è certo il ministro della Salute, Roberto Speranza, che in un’intervista a La Stampa assicura che L’Italia è pronta per andare più veloce. Tornando sul caso AstraZeneca, e lo stop chiesto dall’Aifa, il ministro della Salute parla di una decisione che ha mostrato come ci sia «la massima attenzione anche verso eventi rarissimi. Io questi fatti non li leggo come un difetto di comunicazione, ma come una ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021)la ripresa delle somministrazioni di AstraZeneca, ieri il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo, ha annunciato che da metà aprile si arriverà a 500 mila somministrazioni di vaccino al giorno. «Avremo 19 mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270 mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza». Ne è certo il ministro della Salute, Roberto, che in un’intervista a La Stampa assicura cheè pronta per andare più veloce. Tornando sul caso AstraZeneca, e lo stop chiesto dall’Aifa, il ministro della Salute parla di una decisione che ha mostrato come ci sia «la massima attenzioneverso eventi rarissimi. Io questi fatti non li leggo come un difetto di comunicazione, ma come una ...

