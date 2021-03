La Juventus perde con merito, ma Abisso è inadeguato: è lui il peggiore in campo (Di domenica 21 marzo 2021) In doppia cifra come un grande bomber, ma lui è un arbitro e la somma è delle direzioni ampiamente negative in carriera. E lui, è Rosario Abisso da Palermo, che incappa in un’altra giornata no. Diventano troppe però quelle per il fischietto palermitano, promettente fino a pochi anni fa e con il CORE Uefa a testimoniare come sarebbe dovuto diventare presto un arbitro internazionale. Poco tempo dopo il disastro di Fiorentina-Inter con i primi problemi per il direttore di gara, che lì dimostrò per la prima volta i suoi grandi limiti caratteriali: un arbitro inadeguato per certi palcoscenici, troppo istintivo e testardo e non in grado di ammettere i propri errori davanti al monitor. E stavolta, in Juventus-Benevento, aveva pure dimostrato una piccola crescita andando al Var e sconfessandosi pubblicamente, peccato che poi per tutta la ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) In doppia cifra come un grande bomber, ma lui è un arbitro e la somma è delle direzioni ampiamente negative in carriera. E lui, è Rosarioda Palermo, che incappa in un’altra giornata no. Diventano troppe però quelle per il fischietto palermitano, promettente fino a pochi anni fa e con il CORE Uefa a testimoniare come sarebbe dovuto diventare presto un arbitro internazionale. Poco tempo dopo il disastro di Fiorentina-Inter con i primi problemi per il direttore di gara, che lì dimostrò per la prima volta i suoi grandi limiti caratteriali: un arbitroper certi palcoscenici, troppo istintivo e testardo e non in grado di ammettere i propri errori davanti al monitor. E stavolta, in-Benevento, aveva pure dimostrato una piccola crescita andando al Var e sconfessandosi pubblicamente, peccato che poi per tutta la ...

Advertising

tancredipalmeri : Partita d’una bruttezza inenarrabile della Juventus. Il 4-2-fantasia di Pirlo è solo un palla a Cristiano Ronaldo… - Giosue38964236 : @FrancescoRoma78 France quando perde la Juventus godiamo...indipendentemente dalla classifica! Penso che lo sai ..o no.???? - GioDanni13 : PER COLPA DI 4 GIOCATORI DELL 'INTER POSITIVI AL COVID 19 LA JUVENTUS PERDE O A 1 CONTRO IL BENEVENTO #JuveBenevento #JuventusBenevento - ferraiolia : RT @tancredipalmeri: Partita d’una bruttezza inenarrabile della Juventus. Il 4-2-fantasia di Pirlo è solo un palla a Cristiano Ronaldo o u… - sportface2016 : La #Juventus perde con merito, ma #Abisso è inadeguato: è lui il peggiore in campo -