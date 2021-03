Juve - Benevento | le pagelle | Gaich | mira da 7 | Arthur che disastro | 4

Advertising

juventusfc : SI PARTE! KICK-OFF! Forza bianconeri, uniti anche oggi! #FINOALLAFINE! Live ?? - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - juventusfc : Post #JuveBenevento Match Report: - clabotta86j : @LaskaJuventus Dipende dal mercato. Allegri non ha mai preso squadre in costruzione, però non è che la juve abbia l… - thecoachdiary21 : RT @murieIismo9: Se la Juve del Maestro oggi perde col Benevento regalo una bottiglia di Amarone della Valpolicella a chiunque RT questo -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Benevento

Sarebbe meglio dire 'il voto più alto'. Non c'è il migliore qui. Una buona uscita, un gol imparabile, per il resto si può usare il solito repertorio di chi sta a guardare: distanziamento sociale, ...Lako con il? Nel calcio non si può dare nulla per scontato'.Ancora oggi si è sentita la mancanza di un bomber da area, che crea spazi, sportellate con i difensori, quello che invece aveva il Benevento. Ma cosa non ha funzionato oggi?Andrea Pirlo, in conferenza stampa dopo Juve Benevento, ha parlato degli errori commessi dai suoi giocatori – VIDEO Intervenuto in conferenza stampa dopo Juve-Benevento, Andrea Pirlo ha commentato cos ...