“Il giudice meschino”, trama e cast: tutto sulla serie Rai con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri (Di domenica 21 marzo 2021) Questa sera, 21 marzo 2021, torna in replica in prima serata su Rai 1 Il giudice meschino, la miniserie del 2014 in due puntate tratta dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi. Il libro è stato pubblicato da Einaudi nel 2009. Il protagonista della fiction è interpretato da Luca Zingaretti, volto storico de Il Commissario Montalbano. Al suo fianco la collega e compagna di vita, Luisa Ranieri, volto noto de Le indagini di Lolita Lobosco. In attesa di poter seguire la miniserie sul primo canale Rai, scopriamo insieme la trama e il cast de Il giudice meschino. Ecco tutte le anticipazioni e le curiosità su questo adattamento televisivo. “Il giudice meschino”: ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 marzo 2021) Questa sera, 21 marzo 2021, torna in replica in prima serata su Rai 1 Il, la minidel 2014 in due puntate tratta dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi. Il libro è stato pubblicato da Einaudi nel 2009. Il protagonista della fiction è interpretato da, volto storico de Il Commissario Montalbano. Al suo fianco la collega e compagna di vita,, volto noto de Le indagini di Lolita Lobosco. In attesa di poter seguire la minisul primo canale Rai, scopriamo insieme lae ilde Il. Ecco tutte le anticipazioni e le curiosità su questo adattamento televisivo. “Il”: ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 in prima serata #Ilgiudicemeschino @LuisaRanieri12 #LucaZingaretti - zazoomblog : Stasera in Tv 21 Marzo cosa vedere: Il Giudice Meschino o Live Non è la D’Urso - #Stasera #Marzo #vedere: #Giudice - SpettacolandoTv : #Ilgiudicemeschino – questa sera su Rai 1 - calabrianewsit : 'Il giudice meschino' oggi su Rai1 in prima serata - - CorriereUmbria : Stasera in tv 21 marzo c'è Il giudice meschino con Luca Zingaretti. Cast, trama e anticipazioni #Ilgiudicemeschino… -