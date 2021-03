Franco Locatelli: "AstraZeneca è sicuro, in Gran Bretagna la mortalità è diminuita del 90%" (Di domenica 21 marzo 2021) “Ribadiamo in maniera molto chiara che AstraZeneca è un vaccino sicuro dai 18 anni in su e non ci sono motivi per avere esitazioni, basta vedere i numeri in Gran Bretagna dove 10 milioni lo hanno già ricevuto e la mortalità si è ridotta del 90%. Il messaggio forte è vacciniamoci”. Lo ha detto il presidente del Cts e del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a “Domenica In” su Rai 1 ha detto: “Sicuramente sono disponibile a vaccinarmi con AstraZeneca. Ringrazio il generale Figliuolo e il capo della protezione Civile Curcio per un gesto utile che dà un messaggio di fiducia. Io ho 42 anni, nonostante qualche capello bianco ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) “Ribadiamo in maniera molto chiara cheè un vaccinodai 18 anni in su e non ci sono motivi per avere esitazioni, basta vedere i numeri indove 10 milioni lo hanno già ricevuto e lasi è ridotta del 90%. Il messaggio forte è vacciniamoci”. Lo ha detto il presidente del Cts e del Consiglio Superiore di Sanità,, nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3. Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a “Domenica In” su Rai 1 ha detto: “Sicuramente sono disponibile a vaccinarmi con. Ringrazio il generale Figliuolo e il capo della protezione Civile Curcio per un gesto utile che dà un messaggio di fiducia. Io ho 42 anni, nonostante qualche capello bianco ...

