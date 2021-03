Eterno Zlatan Ibrahimovic: frantumato l’ennesimo record (Di domenica 21 marzo 2021) Con il gol alla Fiorentina, lo svedese diventa il calciatore più anziano a segnare 15 gol in un campionato di Serie A, a 39 anni e mezzo Zlatan Ibrahimovic continua a frantumare record. Lo svedese, con la rete dell’1-0 messa a segno oggi durante il match tra Fiorentina e Milan, diventa il calciatore più anziano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) Con il gol alla Fiorentina, lo svedese diventa il calciatore più anziano a segnare 15 gol in un campionato di Serie A, a 39 anni e mezzocontinua a frantumare. Lo svedese, con la rete dell’1-0 messa a segno oggi durante il match tra Fiorentina e Milan, diventa il calciatore più anziano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Eterno Zlatan Ibrahimovic: frantumato l’ennesimo record SerieANews Ibrahimovic, 15 gol in Serie A: raggiunto un nuovo record Ibra come nessuno: il più anziano a segnare 15 gol in Serie A. Ancora un record per Zlatan Ibrahimovic, che con il gol alla Fiorentina diventa il più anziano nella nostra Serie ...

Ibrahimovic è il più anziano a raggiungere 15 gol in A Con il gol contro la Fiorentina Zlatan Ibrahimovic è diventato il calciatore più anziano a raggiungere quota 15 reti in Serie A.

