(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Tanto rumore per nulla. Il decretoaumenta il reddito di cittadinanza, proroga i navigator e lascia pochia Partite Iva e. Fratelli d'Italia si batterà in Parlamento per correggere il Decreto”. A dirlo il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella, a Tg Rai.

Advertising

TV7Benevento : Dl sostegni: Rauti (Fdi), è elemosina, solo spicci per P.Iva e imprese'... -

Ultime Notizie dalla rete : sostegni Rauti

SassariNotizie.com

... ha strappato applausi anche da questa parte', ha detto la senatrice di Fdi Isabella... Ma non solo: anche dal fronte Pd ( Luigi Zanda in testa) sono arrivati. E il capogruppo dem Andrea ...... ha strappato applausi anche da questa parte', ha detto la senatrice di Fdi Isabella... Ma non solo: anche dal fronte Pd ( Luigi Zanda in testa) sono arrivati. E il capogruppo dem Andrea ...Roma, 9 mar - La mozione sul cashback "è importante, necessaria e vitale perché non è tempo di lotterie e di riffe ma è tempo di trovare risorse per strumenti concreti di aiuto ad aziende e famiglie".Negli ultimi mesi Piemonte, Abruzzo, Umbria e Marche, governate dalla destra, sono andate contro le nuove linee guida nazionali sulla RU486 ...